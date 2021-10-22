Деконтентинг Lada Granta: известно, как АвтоВАЗ упростит модель в декабре

АвтоВАЗ уведомил дилеров о том, что с декабря автомобили семейства Lada Granta пройдут через процедуру деконтентинга - замену комплектующих аналогами по более доступной цене. Стоимость машин при этом в меньшую сторону не изменится.

Об этом со ссылкой на информационное сообщение, разосланное АвтоВАЗом официальным дилерам Lada, пишет сайт "Лада.онлайн". Так, с декабря 2021 года с задних дверей будут удалены тканевые медальоны (за исключением версий Quest и Cross), в комплектациях Classic и Classic/Optima на вставках приборной панели больше не будет рисунка (Hot Stamping), а на машинах в комплектации Comfort (кроме Cross и #Club) - дверных молдингов.

Ранее АвтоВАЗ провёл деконтентинг Lada Vesta, лишив автомобиль балки в заднем бампере.

По итогам трёх кварталов 2021 года Lada Granta является бестселлером российского рынка: с января по сентябрь было продано 90 986 автомобилей (+ 6576 экз.).

Напомним, 18 октября АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на всю модельную линейку Lada: семейство Granta подорожало на 9000 рублей.