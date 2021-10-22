Лукашенко потребовал сдерживать рост цен на продукты

Целый комплекс социальных проблем затронул в пятницу, 22 октября, на встрече с правительством Александр Лукашенко, поставив перед исполнительной властью в том числе и задачу по сдерживанию роста цен, передает пресс-служба президента.

Констатировав, что помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен на товары и услуги, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень, глава государства акцентировал внимание на "стоимости продуктов питания", потребовав поддерживать рост доходов населения в привязке к росту цен.

Людям, по его словам, "все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало", - подчеркнул президент. В этой связи он в очередной раз обратил внимание чиновников на важность исполнительской дисциплины в нынешней напряженной ситуации.

"Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение - исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. А любое неисполнение, любая информация на эту тему… И не обижайтесь: работать вы со мной не будете. Это касается всех. Особенно Минска", - предупредил белорусский руководитель.