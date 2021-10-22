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22.10.2021 22:09
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни

Текст: Матвей Линник

Минпромторг рекомендовал регионам разрешить допуск посетителям с QR-кодами в непродовольственные магазины и предприятия общепита в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо региональным правительствам, подписанным главой ведомства Денисом Мантуровым.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", - говорится в обращении.

Кроме того, организации будут должны обеспечить идентификацию посетителей по документу, удостоверяющему личность.

Отмечается, что предложение носит рекомендательный характер, а окончательное решение остается за главами субъектов и главными санитарными врачами регионов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в нерабочие дни продолжат работу все системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и поставках "антиковидной номенклатуры", а также продуктовый ретейл.

В среду президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".

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