Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг рекомендовал регионам разрешить допуск посетителям с QR-кодами в непродовольственные магазины и предприятия общепита в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо региональным правительствам, подписанным главой ведомства Денисом Мантуровым.

"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", - говорится в обращении.

Кроме того, организации будут должны обеспечить идентификацию посетителей по документу, удостоверяющему личность.

Отмечается, что предложение носит рекомендательный характер, а окончательное решение остается за главами субъектов и главными санитарными врачами регионов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в нерабочие дни продолжат работу все системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и поставках "антиковидной номенклатуры", а также продуктовый ретейл.

В среду президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".