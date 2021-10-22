На АвтоВАЗе будут трудиться в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября 2021 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина, будут нерабочими.

"Важно сбить темпы распространения инфекции", - подчеркнул глава государства. При этом зарплата работников в период нерабочих дней должна быть сохранена, заявил российский лидер.

Главам регионов разрешено принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней. Так, например, в Самарской области в дополнение к указанным датам губернатор Дмитрий Азаров сделал выходными дни с 25 по 29 октября, но АвтоВАЗ продолжит работать.

Дело в том, что есть список, в котором перечислен перечень организаций и предприятий, которые могут продолжать работу вне зависимости от обстоятельств. К ним относятся "системообразующие организации, перечень которых утверждён распоряжением Правительства Самарской области от 31.07.2020 №392-р, организации, расположенные и действующие в Самарской области, признанные системообразующими организациями российской экономики в соответствии с пунктом 3.2 протокола заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 №7кв, а также организации, образующие с перечисленными организациями единую производственно-сбытовую цепочку".

АвтоВАЗ является системообразующим предприятием, поэтому продолжит трудиться несмотря на введённые нерабочие дни по всей стране.

Однако работа будет возможна лишь в случае наличия необходимых электронных компонентов, с поставками которых АвтоВАЗ испытывает трудности вот уже почти полгода. В настоящее время автомобили Lada и Renault выпускаются, график на следующую неделю будет определён в ближайшие дни.