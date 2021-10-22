Указ губернатора Новгородской области от 22 октября 2021 года № 535 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить преамбулу после слов "Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" словами "Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года";

1.2. Изложить подпункт 19.4 в редакции:

"19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при государственной регистрации заключения брака - в присутствии лиц, вступающих в брак, допуская одного фотографа или видеооператора (по выбору), без приглашенных лиц;";

1.3. Дополнить подпунктом 19.9 следующего содержания:

"19.9. Обеспечить с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно функционирование муниципальных организаций культуры в режиме работы и объеме, необходимом для оказания услуг, с учетом запретов и ограничений, установленных указом.";

1.4. Изложить пункт 23 в редакции:

"23. Министерству государственного управления Новгородской области обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области по предварительной записи и в окнах приема дополнительных документов (по ранее поданным заявлениям), за исключением случаев обращения заявителей по вопросам создания, подтверждения или восстановления учетной записи в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", при условии обеспечения соблюдения социального дистанцирования.";

1.5. Изложить в пункте 251 седьмой абзац в редакции:

"обеспечить временное приостановление проведения диспансеризации населения (за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилактических медицинских осмотров (за исключением профилактических медицинских осмотров детей до одного года, периодических медицинских осмотров, медицинских осмотров лиц при поступлении на работу, медицинских осмотров по направлениям призывных комиссий, а также медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы) на территории Новгородской области.";

1.6. Исключить пункты 2515, 2523;

1.7. Изложить в пункте 2522 второй абзац в редакции:

"посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) спортивных объектов крытого типа, стадионов, физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов (за исключением посещения членами спортивных сборных команд Российской Федерации, а также участниками физкультурных мероприятий и спортивных соревнований), библиотек, музеев, культурно-досуговых организаций, архивов, кинотеатров, театров, объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 "Россия" и М-11 "Нева", столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций) не допускается без предъявления:";

1.8. Дополнить пунктами 2525 - 2527 следующего содержания:

"2525. Установить с 25.10.2021 по 29.10.2021 включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.

Обязать организации, индивидуальных предпринимателей (за исключением указанных в пунктах 4-5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также осуществляющих деятельность коллективных средств размещения, в сферах сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сферах деятельности, не указанных в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, и организаций, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств федерального бюджета) с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно допускать к работе работников, имеющих QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19, либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги.Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или переводить их на дистанционный режим работы.

2526. Министерству культуры Новгородской области, министерству здравоохранения Новгородской области с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно обеспечить функционирование подведомственных организаций в

режиме работы и объеме, необходимом для оказания услуг, с учетом запретов и ограничений, установленных указом.

2527. Министерству культуры Новгородской области организовать получение дополнительного образования в области искусств в подведомственных организациях культуры в дистанционной форме.";

1.9. Изложить приложение № 1 к указу в редакции:

Смотрите приложение к настоящему указу.

2. Указ вступает в силу с 25.10.2021.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







