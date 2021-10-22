Указ губернатора Пермского края от 22 октября 2021 года № 146 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от И декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. № 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96, от 12 августа 2021 г. № 99, от 26 августа 2021 г. № 101, от 30 сентября 2021 г. № 123) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 01 ноября 2021 г." заменить словами "по 30 ноября 2021 г.";

1.2. в пункте 2.3 слова "либо отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключить;

1.3. в пункте 4 слова "по 01 ноября 2021 г." заменить словами "по 30 ноября 2021 г.";

1.4. в пункте 5.4:

1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.4. организации общественного питания осуществляют допуск посетителей при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.";

1.4.2. в абзаце четвертом слова "по 01 ноября 2021 года" заменить словами "по 30 ноября 2021 года";

1.5. абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.6. театры, концертные организации, в том числе филармонии, дома культуры, концертные клубы; кинотеатры; филиал федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пермский государственный цирк" (далее - Цирк) осуществляют допуск зрителей на мероприятия (сеансы, спектакли, концерты, представления и др.) при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также при условии использования всеми зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты (масок), а также при выполнении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. При этом проведение мероприятий, указанных в настоящем абзаце, в объектах спорта не допускается.";

1.6. в пункте 5.6(3) слова ", либо при наличии отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 72 часа до посещения организации, указанной в настоящем абзаце, методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключить;

1.7. дополнить пунктами 5.6(4), 5.6(5), 5.6(6) следующего

содержания:

"5.6(4). организации, за исключением организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, расположенные в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами оказывают услуги, реализуют товары, выполняют работы гражданам при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

5.6 (5). организации, оказывающие гостиничные услуги, в том числе хостелы, осуществляют оказание услуг гражданам при условии заполняемости не более 50 % номерного фонда. Указанные ограничения не распространяются на организации, оказывающие гостиничные услуги, в том числе хостелы, при условии наличия у всех работников либо сертификатов вакцинации от COVID-19, либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справок о наличии медицинскйх противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданных врачебными комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

5.6 (6). организации, осуществляющие деятельность в сферах, установленных в пункте 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13 июля 2021 г. № 206 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", и находящиеся в административно-деловых центрах, в том числе бизнес-центрах, деловых центрах, осуществляют допуск на рабочие места работников при наличии либо сертификатов вакцинации от COVID-19, либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданных врачебными комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;";

1.8. в пункте 5(1):

1.8.1. в абзаце первом цифры "2.2, 2.3, 5.6, 5.6(3)" заменить цифрами "2.2, 2.3, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4)";

1.8.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"Посещение мероприятий и объектов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4) настоящего указа, гражданами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода при наличии документа, удостоверяющего личность (для граждан в возрасте от 14 до 18 лет).";

1.9. пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, и не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19); следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей; выноса отходов потребления до ближайшего места накопления отходов; поездок в садовые, огородные, дачные участки, жилые дома.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта режим самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте старше 65 лет при условии наличия у них сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 25 октября 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого пункта 1.7 настоящего указа, которые вступают в силу с 08 ноября 2021 года.

Д.Н.Махонин







