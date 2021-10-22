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22.10.2021 10:55
Рубрика: Общество

В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Правительство Пермского края приняло решение ввести режим нерабочих дней с 25 октября. Об этом сообщили в краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: iStock
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Также с 30 октября в Прикамье могут самоизолировать тех, кто не привился от коронавируса или не переболел им в течение последних шести месяцев. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, до этого в Прикамье было решено ввести дополнительные санитарные ограничения на территории региона. Также с 25 октября ограничен доступ в рестораны, кафе, столовые, ТРЦ, ТК, ТЦ и магазины по продаже непродовольственных товаров. Вход в них разрешен только тем, кто имеет QR-код, подтверждающий вакцинацию, или бумажный сертификат об этом, выданный в медучреждении либо QR-код о перенесенном в течение полугода COVID-19.

Также введен режим самоизоляции для жителей края старше 65 лет по месту жительства, если они не прошли вакцинацию.

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