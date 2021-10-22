Указ губернатора Пермского края от 22 октября 2021 года № 147 "Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 г."

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Установить с 25 по 29 октября 2021 г. включительно дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Организации культуры и здравоохранения, находящиеся на территории Пермского края, в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", пунктом 1 настоящего указа, осуществляют деятельность в режиме работы, установленном до вступления в силу настоящего указа.

3. Органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям определить численность служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", пунктом 1 настоящего указа.

4. Рекомендовать органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям при определении численности служащих и работников, указанных в пункте 3 настоящего указа, учитывать наличие у служащих и работников сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин







