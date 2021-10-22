Указ губернатора Пермского края от 22 октября 2021 года № 147 "Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 г."

Новости

В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки 15:41
В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии 15:32
Набиуллина оценила инфляционное давление в России 15:29
МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур 15:28
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов 15:20
В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей 15:16
Глава МИД Узбекистана: Отношения с РФ находятся на пике своего развития 15:10
Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве 15:07
Кабмин направит более 47 млрд рублей на выплаты больничных 15:03
Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита 14:59
На ЦКАД перекрыли движение из-за упавшего щита 14:56
От COVID умер барабанщик "Автографа" и "Синей птицы" Сергей Криницын 14:52
Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову 14:43
Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей 14:40
СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста 14:35
Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев 14:35
Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы 14:23
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 октября 2021 г.

Указ губернатора Пермского края от 22 октября 2021 года № 147 "Об установлении на территории Пермского края нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 г."

Дата подписания 22 октября 2021 г.
Опубликован 22 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Установить с 25 по 29 октября 2021 г. включительно дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Организации культуры и здравоохранения, находящиеся на территории Пермского края, в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", пунктом 1 настоящего указа, осуществляют деятельность в режиме работы, установленном до вступления в силу настоящего указа.

3. Органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям определить численность служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций в нерабочие дни, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", пунктом 1 настоящего указа.

4. Рекомендовать органам публичной власти, иным органам и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям при определении численности служащих и работников, указанных в пункте 3 настоящего указа, учитывать наличие у служащих и работников сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией