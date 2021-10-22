Песков ответил на вопрос о публикации кадров ревакцинации Владимира Путина

Решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса, зависит исключительно от мнения главы государства.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это будет зависеть от мнения президента", - отметил он, добавив, что это личное решение человека.

На днях Песков сообщил, что президент еще не ревакцинировался от коронавируса. Он подчеркнул, что Владимир Путин сделает это, когда врачи сообщат о необходимости прививки.

Напомним, первую прививку от коронавируса глава государства сделал в марте. В апреле он привился вторым компонентом, сообщалось, что президент хорошо себя чувствует после вакцинации.