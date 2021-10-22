Песков: Речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должно повлиять на отношения с Западом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, речь Путина никоим образом "не должна сказаться на отношениях с западными странами". Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы, подчеркнул Песков.

Путин в своем выступлении говорил, что мир переживает цивилизационный кризис, перемены становятся все глубже, капитализм исчерпал себя. Российский лидер призвал все государства работать сообща, вместе бороться с пандемией и не навязывать никому ценности извне.

Ранее иностранные участники Международного дискуссионого клуба "Валдай" поделились впечатлениями от речи Владимира Путина. "Общение показало, что российская власть на самом деле не хочет конфронтации, - хотя эта точка зрения и не слишком популярна на Западе. Недаром Путин подтвердил, что Москва готова к саммиту лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН", - заявил Ричард Саква, профессор российской и европейской политики Кентского университета.