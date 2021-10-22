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Рубрика: Власть

Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о готовности к диалогу с Россией

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией. Ранее глава альянса заявил, что в НАТО выступают за диалог с Москвой, в том числе через Совет Россия-НАТО. "Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал Столтенберг.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО", - написал Пушков в своем Twitter. По его словам, не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. "Эти речи мы слышим долгие годы, за ними не стоит ничего", - отметил российский сенатор.

В своем Telegram-канале, Алексей Пушков продолжил эту тему, отметив, что слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. "В альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так", - заключил Пушков.

Напомним, Россия с первого ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На такой шаг Москва пошла после того, как альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только десять аккредитаций.

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