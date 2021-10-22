Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до 16

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщило о 16 погибших в результате взрыва на складе для хранения пороха. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

- По предварительным данным на 11:30 в результате взрыва погибли 16 человек, - сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения региона Алексей Кузнецов. Пострадавшего с ожогами 80 процентов тела везут в областную больницу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.

МЧС открыло "горячую линию" для родственников погибших, ее номер 8 (4912) 25-72-90. Рязанские власти пообещали оказать помощь семьям работников завода.