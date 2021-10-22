Появилось видео с места взрыва на пороховом заводе под Рязанью

В Сети появилось видео с места взрыва на частном предприятии "Пластик" по производству взрывчатых веществ.

Напомним, взрыв на подземном складе для хранения пороха произошел в 08.20. На текущий момент известно о семи погибших и одном пострадавшем - мужчина с ожогами 99 процентов тела госпитализирован в больницу поселка Лесной, где находится завод. Еще девять человек числятся пропавшими.

На место ЧП направлена санавиация, возникший после взрыва пожар локализован. Проверки по факту ЧП начали Следственный комитет и прокуратура.