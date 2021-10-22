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22.10.2021 16:10
Рубрика: Происшествия

Семьи погибших при взрыве Рязанью получат по миллиону рублей

Текст: Елена Шулепова (Рязань )

В Рязанской области семьям погибших при взрыве на пороховом заводе окажут материальную помощь по миллиону рублей. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети глава региона Николай Любимов.

Фото: ТАСС
В Рязанской области 25 октября будет днем траура после взрыва на заводе

Официально погибшими на данный момент считаются 16 человек, рассказал глава региона. Тела 15 обнаружены на месте взрыва, один человек скончался в больнице от полученных ожогов, поиски еще одного продолжаются.

"Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки", - написал Николай Любимов.

Он также сообщил, что уже определились с материальной помощью семьям - каждой будет выделено по миллиону рублей.

Глава региона выразил соболезнования семьям. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура. Власти отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги.

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