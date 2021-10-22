Семьи погибших при взрыве Рязанью получат по миллиону рублей

В Рязанской области семьям погибших при взрыве на пороховом заводе окажут материальную помощь по миллиону рублей. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети глава региона Николай Любимов.

Официально погибшими на данный момент считаются 16 человек, рассказал глава региона. Тела 15 обнаружены на месте взрыва, один человек скончался в больнице от полученных ожогов, поиски еще одного продолжаются.

"Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки", - написал Николай Любимов.

Он также сообщил, что уже определились с материальной помощью семьям - каждой будет выделено по миллиону рублей.

Глава региона выразил соболезнования семьям. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура. Власти отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги.