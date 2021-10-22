В Москве возбудили дело об отравлении метанолом трех человек

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти мужчины и отравления алкоголем двух его знакомых на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По версии следствия, 11 октября 2021 года трое мужчин, находясь в кафе, расположенном по улице Академика Семенова в городе Москве, употребляли принесенную с собой алкогольную продукцию, которую им сбыли неустановленные лица на территории Московской области, - рассказывают в прокуратуре. - После этого мужчины были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом отравление метанолом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался".

По данному факту возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, речь может идти о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). "Ход расследования поставлен прокуратурой Москвы на контроль", - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Ранее в Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя скончались 34 человека, в Свердловской области по этой же причине погибли 24 человека.