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22.10.2021 16:42
Рубрика: Происшествия

Девушка погибшего при взрыве на рязанском заводе рассказала о трагедии

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области девушка одного из погибших при взрыве на пороховом заводе рассказала, что у них осталась трехмесячная дочка. Подробности сообщает RT.

Фото: ТАСС
В Рязанской области 25 октября будет днем траура после взрыва на заводе

По словам девушки, десять дней назад у мужчины был день рождения, на который собирались его коллеги. Теперь вся бригада погибла. Марина не сразу поверила, что произошла трагедия, поскольку не слышала взрыва. Да и ее молодой человек никогда не говорил, что работает на опасном производстве.

О случившемся она узнала от знакомого пожарного, который выезжал на место.

Погибшими в результате взрыва на данный момент считаются 16 человек: тела 15-ти обнаружены на месте взрыва, один человек скончался в больнице от полученных ожогов. Поиски еще одного продолжаются.

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