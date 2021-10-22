Суд оставил экс-мэра Владивостока Гуменюка под арестом

В пятницу Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защитника бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка о том, чтобы смягчить ему меру пресечения. Как сообщает прокуратура Приморского края, ранее Фрунзенский суд отправил его под стражу. Суд высшей инстанции сохранил эту меру пресечения.

Напомним, что экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В судебном заседании он виду не признал.

Следователи полагают, что с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки - всего свыше 19,5 миллиона рублей. За деньги экс-мэр оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.

Олег Гуменюк подал в отставку в мае этого года по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.