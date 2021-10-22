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22.10.2021 14:11
Рубрика: Общество

Россияне купили квартиру омичке, прожившей в бочке 35 лет

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омская пенсионерка Светлана Чернова, прожившая более 35 лет в железнодорожной цистерне, переезжает в благоустроенное жилье. Обрести собственную крышу над головой ей помогли сотни людей из разных уголков России.
Фото: СК по Омской области Фото: СК по Омской области
Фото: СК по Омской области

История омички, вынужденной на склоне лет ютиться в старой железной бочке, многих не оставила равнодушными. На протяжении нескольких десятков лет Чернова, которую когда-то заселил в бочку завод, пыталась получить жилье по соцнайму - но безрезультатно. Пенсионерка добивалась разрешения приватизировать цистерну - тогда у омички появился бы шанс на улучшение жилищных условий. Ей отказали. Под программу ветхого и аварийного жилья цистерны не попадают. Под остальные программы тоже.

Фото: youtube.com/OfficialYozhyk
Блогер заработал 600 долларов за 20 минут

После того, как о судьбе пожилой омички рассказали журналисты, в ситуации начал разбираться следственный комитет - под контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.

- Выяснилось, что номер очереди Черновой в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях по социальному найму - 11721, - рассказала "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова.

В городской администрации сообщили, что готовы предоставить Черновой временное жилье за деньги - на условиях коммерческого найма.

- Эта история облетела весь интернет, и только после этого администрация вчера решила выделить пенсионерке временное жилье! - возмутилась в своем Instagram известный блогер из Москвы Елена Тришина. - Я считаю, что она заслужила свое собственное жилье!

Елена обратилась за помощью к своим подписчикам и предложила скинуться на однокомнатную квартиру для одинокой бабушки - кто сколько может. И буквально за несколько дней россияне собрали для омички 2 миллиона 347 тысяч рублей! Сигналы о переводах на карту из разных городов и поселков поступали буквально каждую минуту. Кто-то присылал 50 рублей, кто-то 500. А житель Новосибирска сообщил, что готов полностью погасить кредит, взятый бабушкой на украденный котел - 35 тысяч рублей.

- Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тысяч рублей, - поделилась радостью с подписчиками Елена Тришина.

Сделка по покупке жилья уже состоялась. Теперь пенсионерка наконец-то сменит кубические метры на квадратные. Она будет жить в собственной просторной квартире с балконом в одном из спальных районов Омска.

- В нашем возрасте в чудо уже не верят, но оно произошло, - говорит Светлана Чернова. - Я благодарна всем, кто мне помогает, и надеюсь, что мои мытарства наконец-то закончатся.

По традиции первыми в новую квартиру войдут кошка и пес Черныш. Бывших бездомных животных Светлана забирает с собой.

- А бочку пусть заберут на металл нуждающиеся, - говорит Чернова. - Даже вспоминать о ней не хочу.

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