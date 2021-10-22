Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе

Жители столицы Молдавии приняли решение принести свечи на Мемориал воинской славы, чтобы вновь зажечь Вечный огонь, который был потушен властями в связи с нехваткой газа.

По его данным, жители Кишинева зажгли уже больше сотни свечей и продолжают приносить новые. "Вечный огонь восстановлен", - написал Виктор Шелин, являющийся лидером Социал-демократической партии, на своей странице в Facebook.

Ранее власти Молдавии приняли решение объявить режим ЧП в стране на 30 суток в связи с проблемами с поставками газа. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, дефицит газа в октябре составил 16 млн кубометров.