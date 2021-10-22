Новости

Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью 02:32
Столица Афганистана осталась без электричества после взрыва 02:22
Елизавета II не поехала в Северную Ирландию и провела ночь в больнице 01:40
"Спартак" опустился на последнее место в своей группе Лиги Европы 01:22
В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршрутным такси 01:22
При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб один человек 00:32
РАНХиГС и Росимущество запустили новый учебный курс 00:10
Песков: Непонятно, чего не хватает для регистрации "Спутника V" в Европе 21.10.2021
Песков назвал вынужденными ковид-ограничения 21.10.2021
Таиланд начнет пускать привитых туристов из 46 стран без карантина 21.10.2021
Франция заморозит цены на газ на весь 2022-й год 21.10.2021
Биткоин падает после рекордного роста 21.10.2021
Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей 21.10.2021
Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии 21.10.2021
"Рома" Моуринью проиграла в матче Лиги конференций со счетом 1:6 21.10.2021
Роспотребнадзор нашел массовые ковидные нарушения в "Дикси" 21.10.2021
Песков не исключил корректировки планов Путина в День народного единства 21.10.2021
Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21.10.2021
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21.10.2021
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21.10.2021
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21.10.2021
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21.10.2021
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21.10.2021
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 21.10.2021
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 21.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 02:32
Рубрика: Общество

Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Высокая смертность от коронавируса в основном обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и несвоевременным началом правильной терапии. В результате развиваются осложнения, и противовирусные препараты уже малоэффективны.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19

Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она отметила, что рост заболеваемости COVID-19 был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной дождливой погоды, окончанием периода отпусков и каникул, низкой долей вакцинированного населения, пишет ТАСС.

"Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставили под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения коронавируса схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания", - подчеркнула Руженцова.

Она добавила, что избежать такой ситуации можно было, если бы более 60 процентов россиян сделали прививки от COVID-19 за короткий период, продолжая при этом соблюдать масочный режим в местах скопления людей, социальную дистанцию и санитарно-гигиенические рекомендации.

Ранее сообщалось, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Новый штамм характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, новая мутация еще более заразна, чем даже "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах
Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает