Врач объяснила высокую смертность от COVID поздним обращением за медпомощью

Высокая смертность от коронавируса в основном обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и несвоевременным началом правильной терапии. В результате развиваются осложнения, и противовирусные препараты уже малоэффективны.

Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она отметила, что рост заболеваемости COVID-19 был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной дождливой погоды, окончанием периода отпусков и каникул, низкой долей вакцинированного населения, пишет ТАСС.

"Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставили под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения коронавируса схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания", - подчеркнула Руженцова.

Она добавила, что избежать такой ситуации можно было, если бы более 60 процентов россиян сделали прививки от COVID-19 за короткий период, продолжая при этом соблюдать масочный режим в местах скопления людей, социальную дистанцию и санитарно-гигиенические рекомендации.

Ранее сообщалось, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Новый штамм характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, новая мутация еще более заразна, чем даже "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.