Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской

Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Марии Кюри-Склодовской. Это высшая академическая награда престижного польского университета.

Звание присвоили Юрию Оганесяну в знак признания его выдающихся научных достижений, которые привели к открытию новых сверхтяжелых химических элементов и их изотопов.

Юрий Цолакович сотрудничает с Университетом Марии Кюри-Склодовской с 1974 года. В честь академика Оганесяна назван 118-й элемент Периодической системы - оганесон. Он является научным руководителем знаменитой Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, где было получено несколько новых химических элементов.