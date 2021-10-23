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Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской

23.10.2021 / 18:25
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Марии Кюри-Склодовской. Это высшая академическая награда престижного польского университета.

Фото: pixabay.com
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Звание присвоили Юрию Оганесяну в знак признания его выдающихся научных достижений, которые привели к открытию новых сверхтяжелых химических элементов и их изотопов.

Юрий Цолакович сотрудничает с Университетом Марии Кюри-Склодовской с 1974 года. В честь академика Оганесяна назван 118-й элемент Периодической системы - оганесон. Он является научным руководителем знаменитой Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, где было получено несколько новых химических элементов.

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