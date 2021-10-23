Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам

Минпромторг опроверг распространенную рядом СМИ информацию о разосланных регионам рекомендациях по введению QR-кодов во время нерабочих дней. Речь идет о работе непродовольственных магазинов, предприятий общепита и объектов, оказывающих бытовые услуги.

В письме региональным правительствам содержалась рекомендация в период с 30 октября по 7 ноября принимать посетителей по QR- коду. Это позволило бы сгладить последствия для бизнеса, который еще не восстановился после прошлого года.

"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", - объяснили в пресс-службе министерства (цитата по ТАСС).

Избежать продления ограничений, введенных по всей стране из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, можно только одним способом - вакцинацией. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно последним данным, на промышленных предприятиях от коронавируса привиты 48 процентов сотрудников. В лидерах - предприятия металлургической, химической и авиастроительной отраслей. В крупных торговых сетях вакцинированы порядка 60 процентов сотрудников.