Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам

Максимальный тариф за проезд по платным дорогам предлагается увеличить до 5-8 рублей за километр, говорится в разработанном Минтрансом проекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Предлагается увеличить максимальную плату на уже действующих дорогах до 5 рублей за километр, а по трассам, которые будут построены - до 8 рублей.

В документе отмечается, что, исходя из целей реализации сложных и капиталоемких проектов, а также управления транспортным потоком, представляется целесообразным установление максимальной платы за проезд в размере 8 рублей за километр по новым платным дорогам, и 5 рублей - по уже существующим. Это позволит, в частности, окупать дорогостоящие трассы.

Как говорится в пояснительной записке, в среднем проезд по федеральным платным дорогам в России стоит 3,65 рубля за километр. В Европе средний тариф выше на 35,5%.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили ввести плату для большегрузов за проезд по региональным дорогам, поскольку грузовики нередко "уходят" с федеральных трасс, чтобы избежать платы по системе "Платон".