Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма отвечает за синхронную работу распределительного и коленчатого валов двигателя внутреннего сгорания. Как правило, он же приводит в движение водяную помпу системы охлаждения двигателя. На большинстве моторов при обрыве этой связки поршни "встречаются" с клапанами, что может привести к капитальному ремонту мотора. Разберемся с тем, по каким признакам определить, что ремень ГРМ необходимо спешно заменить.

"Перепробег"

Первое, на что нужно ориентироваться при определении времени замены ремня ГРМ, это "пробег" этого расходника. Здесь многое зависит от модели автомобиля. Поэтому первым делом сверяемся с мануалом.

Как правило, автопроизводители рекомендуют менять ремень ГРМ при пробеге от 50 до 100 тыс. км. При этом даже ремни ГРМ именитых брендов не выхаживают больше 130 тыс. км.

Условия эксплуатации

Однако понятно, что ориентироваться только на километраж в данном случае нельзя. Важную роль играют также "возраст" детали и условия эксплуатации автомобиля.

Средний срок годности ремня составляет 5 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, начинает дубеть и разрушаться. В то же время, если машина регулярно эксплуатируется на бездорожье, не исключены попадания в механизм ремня ГРМ песка и мелких камней (защитные кожухи ремня не вполне герметичны). Эта грязь может сработать как абразив, ускорив выход детали из строя.

Подтеки и повреждения

Попадание на ремень масла из потекших сальников распредвала или охлаждающей жидкости из потекшей помпы гарантированно сократят ресурс ремня ГРМ. Масляные подтеки, к примеру, могут привести к проскальзыванию ремня, что может вызвать рассинхрон в работе клапанов и поршней.

Последние не успеют закрыться, в результате их погнут поршни. Нередко ломаются также и направляющие втулки клапанов. Даже чаще ремень рвется приводом потекшей помпы.

Антифриз же является агрессивной средой для резиновых элементов автомобиля. Следует обратить внимание также на потертости и расслоения ремня, возникающие чаще всего из за его плохого натяжения (в большинстве случаев - из-за неправильной настройки натяжителя) или из-за износа шкивов приводных принадлежностей (масляных насосов или насосов охлаждающей жидкости и т.д.).

Сползание

Достаточно частой причиной преждевременной смерти ремня ГРМ является его сползание с натяжного ролика с последующим перекосом. В результате края ремня срезаются о фаски ролика (так называемые бурты), и ширина ремня может, буквально говоря, урезаться вдвое.

Чаще всего такой сценарий провоцирует неисправный натяжной ролик, изгиб шпильки его крепления, некачественный ремень (бракованная деталь может иметь разную жесткость по ширине и начинать "плыть" в сторону меньшей жесткости), равно как выработка зубчатых шкивов коленчатого вала, износ шкива помпы или ее перекоса. Последняя проблема особенно актуальна для отечественных транспортных средств.

На слух

Понять, что ремень скоро порвется, нередко можно и на слух, отслеживая характерные щёлкание и шорох. Этот аккомпанемент, возникающий с определенной периодичностью (как правило, чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее и чаще возникает звук), может сигнализировать о том, что ремень поврежден (расслоился, разлохматился, изорван). Цикличное щелканье производят также и поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы.