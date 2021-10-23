Зачем москвичи подключают городской сервис "Электронный дом"

Столичные жилые кварталы стремятся ввысь, а значит и число собственников в современных домах исчисляется не сотнями, а тысячами.

По закону хотя бы раз в год управляющие компании должны собирать собственников на общедомовые собрания, отчитываться о проделанной работе и решать острые вопросы, связанные с жизнью дома. Собрать всех собственников в одном месте очень сложно, а в период пандемии - невозможно.

Вот тут на помощь и приходят современные технологии, в частности запущенный городом "Электронный дом". Чем привлекает эта платформа жителей, выяснил корреспондент "РГ".

На Шелепихинской набережной возводят гигантский жилой комплекс. В трех уже построенных корпусах расположено около 3,5 тысячи квартир. Проведение очного собрания собственников хотя бы одного корпуса превращается в базар. А вторая часть - заочная, когда собственники голосуют, заполняя бумажные бланки, растягивается на месяцы и всегда вызывает вопросы легитимности собранных бланков. Собрать кворум при таком подходе крайне сложно, а значит высок риск признания собрания несостоявшимся.

"Нынешняя управляющая компания жестко модерирует чаты жителей и мешает открыто обсуждать насущные вопросы. Есть претензии к клининговой компании. Вопросы по выставленным счетам за общедомовое обслуживание. Кто получает средства за аренду нежилых помещений, - перечисляет корреспонденту "РГ" проблемы дома житель комплекса Павел Быстров. - Недавно на парковке нашли в технических помещениях обустроенное жилье для сотрудников управляющей компании. Если управляющая компания не может и не хочет слышать жителей, надо компанию менять. А сделать это можно только собрав собственников. И тут круг замыкается".

Вот и решили инициативные жители упростить себе жизнь и подыскать электронную платформу, на которой можно было бы в пару кликов проводить собрания собственников и оперативно принимать решения по дому. Два основных минуса коммерческих платформ: никто не гарантирует безопасное хранение персональных данных собственников, не всех признает Мосжилинспекция, а без ее визы любые решения собраний считаются недействительными. Жильцы сами вышли на ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие платформы "Электронный дом".

Регистрация идет через учетную запись государственного портала mos.ru, а значит данные о квартире и собственнике надежно зачищены. Так как проект реализован на базе региональной системы, то опросы можно проводить без предварительного очного собрания жителей. Это позволяет Федеральный закон №156 от 25.05.2020. И функционал хороший: есть новостная лента, доска объявлений, оповещение граждан.

ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко Фото: пресс-служба ГКУ

"При электронном голосовании не может быть неучтенных бланков или ложных данных. Заходишь под своим паролем, отвечаешь на вопросы, они автоматически отправляются в систему, все прозрачно, я знаю, что мой голос учтен", - говорит Быстров. За короткое время активисты уже убедили зарегистрироваться в своем корпусе порядка 150 собственников квартир или 10 процентов от общего числа собственников. Схожая картина и в соседнем корпусе.

"Как только наберем кворум, это около 50% голосов в "Электронном доме", то сможем инициировать электронные общие собрания собственников и решать все ключевые вопросы по дому простым, быстрым и прозрачным способом", - уверяет Быстров. Такая уверенность объяснима.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления", за год работы платформы к ней присоединились жители из 79 процентов жилых домов города. Из них 30 процентов домов, управляемых частными компаниями. Всего проведено более 350 общедомовых собраний. "Одна из задач платформы "Электронный дом" - создать эффективную и комфортную среду для взаимодействия жителей с управляющей организацией, - рассказал "РГ" руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. - Для этих целей, платформа объединила все электронные услуги в сфере ЖКХ, какие существуют в городе. Например, здесь можно вводить показания приборов учета; оплачивать ЕПД и электроэнергию; направлять заявки о неисправностях в квартире, доме, дворе, аналогичные тем, которые приходят на портал "Наш город". Сейчас в неделю через "Электронный дом" отправляется более 2 тыс. заявок от жителей.

Как отметил Пищелко, функционал платформы пополняется. Так, до конца года запланированы открытие такого ресурса, как общедомовой чат и чат-бот на сайте для того, чтобы жители смогли быстрее найти ответы на свои вопросы. А в дальнейшем, "Электронный дом" может быть интегрирован с решениями для управления "умным домом", в результате приложение на телефоне позволит не только решать общедомовые вопросы и общаться друг с другом, но еще и управлять домофоном, шлагбаумом и подключаться к другим смарт решениям для дома.

Кстати, недавно в "Электронном доме" появилась возможность получать баллы за активность. Они суммируются с баллами проектов "Активный гражданин" и "Город идей" и могут быть потрачены в "Магазине поощрений" "Активного гражданина" на билеты на мероприятия, сувениры, покупки в магазинах или услуги.