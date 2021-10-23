В Туве ужесточили ограничения из-за темпов распространения COVID-19

Власти Республики Тыва ввели новые ограничительные меры, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном сайте правительства республики.

В документе сказано, в частности, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года следует приостановить работу торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания, баров, ночных клубов, дискотек, объектов культуры и спорта, салонов красоты, бань, бассейнов, ряда других учреждений и организаций.

Кроме того, неработающие граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

С 8 ноября посещение объектов культуры, спорта, общественного питания, торговли и некоторых других сфер возможно только при предъявлении QR-кода. Это касается и госучреждений - с 25 октября.

Напомним, накануне стало известно, что из-за сложной обстановки, связанной с темпами распространения COVID-19, школьники Тувы уйдут на каникулы раньше намеченного ранее срока.