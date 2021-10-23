Указ главы Республики Тыва от 22 октября 2021 года № 462 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 21 октября 2021 г. № 17-00-02/04-6130-2021, пунктом 18 протокола заседания оперативного штаба при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 "Об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Под использованием средства индивидуальной защиты органов дыхания понимается закрытие средством индивидуальной защиты (лицевой маской одноразового использования, медицинской маской, марлевой маской, респиратором и иными заменяющими текстильные маски средствами) органов дыхания полностью.";

2) в пункте 2 слова "постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213 "О порядке деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в условиях повышенной готовности"" заменить словами "Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"";

3) в пункте 5 слова "информатизации и связи" заменить словами "цифрового развития", после слов "Республики Тыва" дополнить словами ", Государственному комитету печати и массовых коммуникаций Республики Тыва";

4) в пункте 6 слова "от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" заменить словами "от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"";

5) в пункте 8 слова "заместителя Председателя Правительства Республики Тыва С.Х. Сенгии" заменить словами "заместителя Председателя Правительства Республики Е.В. Хардикову".

2. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 24-31 следующего содержания:

"24) принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц старше 60 лет, в том числе с организацией вакцинации на дому, неработающих лиц;

25) организовать учет медицинскими организациями граждан, проживающих в зоне обслуживания медицинской организации, в соответствии с демографическими показателями;

26) обеспечить передачу медицинскими организациями в течение 24 часов данных в систему учета переболевших лиц, вакцинированных лиц от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и лиц, получающих ПЦР-тесты;

27) рассмотреть возможность привлечения медицинскими организациями студентов и волонтеров, имеющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для заполнения данных в систему учета переболевших лиц, вакцинированных лиц, и лиц, получающих ПЦР-тесты, в течение 24 часов;

28) обеспечить достоверный учет привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию;

29) обеспечить достоверный учет граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и своевременное внесение данных в федеральный регистр;

30) обеспечить достоверный учет граждан, сдавших ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и своевременное внесение данных в региональный регистр, при отсутствии которого необходимо создать и систематизировать;

31) обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. оказание государственными медицинскими организациями плановой медицинской помощи, в том числе оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, проведение лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и гриппа, проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения.";

2) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) принять ведомственный нормативный правовой акт о запрете участия работников учреждений культуры Республики Тыва в качестве организаторов семейных и прочих торжеств, ведущих "тамады" и иных лиц, оказывающих услуги досуга с музыкальным и танцевальным обслуживанием (организаторами шоу, ведущими на свадьбах, тамада торжеств, тамада-конферансье, аниматорами и другими лицами, оказывающими подобные услуги), на период приостановления проведения зрелищных, развлекательных, культурных, деловых, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и других подобных мероприятий) и обеспечить его исполнение.";

3) в пункте 7:

а) в абзаце первом слово "экономики" заменить словами "экономического развития и промышленности";

б) в подпункте 2 слова "временно исполняющего обязанности" исключить;

4) пункт 8 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктами 8.1 - 8.3 следующего содержания:

"8.1. Министерству образования Республики Тыва:

1) обеспечить направление на осенние школьные каникулы учащихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс с 25 октября по 7 ноября 2021 года (включительно);

2) провести с 25 октября по 7 ноября 2021 года дезинфекцию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва, включая столовые и пищеблоки, с привлечением специальных организаций, имеющих право на проведение дезинфекции, дезинфекционных бригад медицинских организаций;

3) представить до 3 ноября 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва акты о проведении дезинфекции в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва;

4) обеспечить проведение 22 октября 2021 г. среди учащихся и их родителей (законных представителей) профилактических бесед о необходимости соблюдения требований о запрете посещения детьми до 14 лет без родителей, законных представителей во время школьных каникул с 25 октября по 7 ноября 2021 г. объектов общественного питания, торговых центров, кинотеатров и иных общественных мест, и иных массовых мероприятий;

5) обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. функционирование дежурных групп в организациях дошкольного образования для родителей, осуществляющих трудовую деятельность в период нерабочих дней.

8.2. Министерству спорта Республики Тыва приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 г. прием и обслуживание несовершеннолетних лиц в помещениях спорта, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе в ГАУ Республики Тыва "Субедей", МАУ "Спорт" города Кызыла (СК им. Ярыгина) (по согласованию), организациях, имеющих плавательные бассейны и иных объектах, находящихся на территории Республики Тыва.

8.3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству образования Республики Тыва приостановить до особого распоряжения допуск посторонних лиц, включая должностных лиц, представителей общественных организаций, волонтеров, за исключением заступающих на смену работников, уполномоченных должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые проверки, в здания, помещения, объекты с особой социальной значимостью, в детские организованные коллективы, дома-интернаты, тубсанаторий, детские дома, дома ребенка, центры социальной помощи, школы-интернаты, в другие организованные коллективы взрослых с совместным проживанием (общежития, вахтовые поселки и другие аналогичные объекты.).";

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству цифрового развития Республики Тыва, органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, ГТРК "Тыва", ТК "Тува 24" развернуть на всех информационных площадках информационную работу среди населения республики:

а) о формировании ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью близких, стимулировании граждан по проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) о требованиях и ограничениях, установленных Указами Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания" и от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в частности:

- запрета проведения массовых мероприятий на территории Республики Тыва до особого распоряжения;

- запрета работы объектов общественного питания в период с 23:00 часов до 06:00 часов по местному времени, за исключением продажи на вынос (с 8 ноября 2021 г.);

- запрета обслуживания граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- действия режима повсеместного обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания гражданами при нахождении в общественных местах;

в) о правилах поведения граждан и организаций, находящихся на территории Республики Тыва, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г.;

г) о правилах соблюдения пропускного режима в отдельные организации с использованием QR-кода, полученного на "Госуслугах".";

7) в пункте 13:

а) подпункт 5.1 признать утратившим силу;

б) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, председателям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:

а) организовать проведение рейдовых мероприятий в период школьных каникул с 25 октября по 7 ноября 2021 г. по соблюдению требования о запрете посещения детьми до 14 лет без родителей, законных представителей объектов общественного питания, торговых центров, кинотеатров и иных общественных мест;

б) усилить контроль по соблюдению запрета нахождения несовершеннолетних без родителей, законных представителей в ночное время с 22:00 до 06:00 час. по местному времени.

9) С 8 ноября 2021 года Мэрии города Кызыла, МУП "Кызылгортранс":

а) обеспечить регулярную обработку водителями и кондукторами рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

б) обеспечить проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, газелей) только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на территории транспортных предприятий. Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации;

в) обеспечить создание запаса дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению), в том числе для обработки салонов подвижного состава;

г) обеспечить проведение обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки);

д) обеспечить проветривание салона транспортного средства общего пользования на остановочных пунктах;

е) рекомендовать использовать преимущественно бесконтактные средства оплаты за проезд пассажиром через онлайн терминалы;

ж) разместить в транспортных средствах памятки и аудиоинформирование о профилактических мерах;

з) обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 17 июля 2021 г. № 23 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" о вакцинации не менее 80% водителей и кондукторов;

и) установить режим работы общественного транспорта до 23.00 час. по местному времени;

й) не допускать оказание услуг по перевозке общественным транспортом пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания;

к) представить сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) водителей, кондукторов, оказывающих услуги перевозки на территории г. Кызыла в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;

л) увеличить количество общественного транспорта на маршрутах для сокращения пассажиров в салоне транспорта;

м) обеспечить движение автобусов строго по утвержденному графику, график движения транспорта по каждому маршруту разместить на информационных стендах на каждой остановке пассажирского транспорта;

н) увеличить частоту движения автобусов в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах;

о) осуществлять перевозку пассажиров в салоне транспортного средства строго по количеству посадочных мест.";

8) пункт 14 после слов "настоящего Указа" дополнить словами ", в том числе соблюдение пропускного режима с использованием QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста на 72 часа, на объектах культуры (театры, кинотеатры, музеи), на объектах общественного питания, торговых центрах, гостиницах, на объектах спорта (фитнес-центры, фитнес-залы, спортзалы, бассейны).";

9) в пункте 15 слова "Хулера В.К" заменить словами "Санчата А.С.";

10) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. действие пунктов 4, 5, 5.2;

б) в пункте 6:

в абзаце втором слова "беременных женщин," исключить;

дополнить абзацами третьим-четвертым следующего содержания:

"- обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный режим работы беременных женщин независимо от срока беременности в срок до 31 декабря 2021 года;

- приостановить до 30 ноября 2021 года личный прием граждан и рекомендовать гражданам подавать документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений;";

в) дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:

"11. Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

а) деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций (федеральных сетевых компаний);

б) деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания посетителей в гостиницах, на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов;

в) деятельность развлекательно-досуговых объектов, в том числе ночных клубов, баров, дискотеки, караоке-баров;

г) деятельность кинотеатров, музыкально-драматических театров, объектов культуры и спорта, игровых зон;

д) деятельность предприятий непродовольственной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также организаций, реализующих товары первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р;

е) деятельность салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, бассейнов, за исключением их нахождения в гостиницах для доступа постояльцев, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

ж) прием и размещение граждан в. гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, а также организованных туристических групп, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

з) деятельность библиотек, музеев, занятия творческих коллективов, иных учреждений, оказывающих подобные услуги;

и) посещение гражданами религиозных объектов;

й) деятельность компьютерных клубов и иных подобных организаций;

к) деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения;

л) работу детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп;

м) работу организаций дополнительного образования для детей и взрослых;

н) работу общественного транспорта на территории города Кызыла;

о) предоставление государственных и муниципальных услуг, за исключением государственной услуги по регистрации смерти;

п) проведение массовых зрелищных, развлекательных, культурных, общественно-политических, деловых, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и др.):

- на территории и в помещениях объектов:

общественного питания (в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, банкетных домах, ресторанах, клубных заведениях, верандах, уличных верандах, террасах, шатрах);.

этнокультурных комплексов, объектов бытового обслуживания (в организациях, имеющих сауны, бассейны);

образовательных организаций (в столовых образовательных организаций, учебных заведений);

домов отдыха, пансионатов, санаториев, прибрежных зон, лечебных природных водных источников, в зонах парков и скверов;

- на территориях частных домовладений, в любых местах вне зависимости от нахождения на улице, в том числе с организацией выездных празднеств в природных условиях, либо в помещении.

Собственники и иные законные владельцы объектов, указанных в настоящем подпункте, обязаны обеспечить соблюдение настоящего пункта.

12. Неработающие граждане в возрасте старше 60 лет, находящиеся на территории Республики Тыва, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

13. С 8 ноября 2021 г. посещение гражданами объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, церемонии торжественной регистрации брака осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронвирусной инфекции (COVID-19), перенесенного за последние полгода заболевания, отрицательного ПЦР-теста на 72 часа.

Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном заболевании - новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код.

14. С 25 октября 2021 г. вход в здания, помещения органов государственной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, государственные и муниципальные учреждения осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, также медицинского заключения о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном о перенесенном заболевании - новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







