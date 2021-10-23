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23.10.2021 13:58
Рубрика: Власть

В Сочи вернули прежнее движение на трассе после ДТП с Собчак

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Сочи на двух участках федеральной трассы А-149 вновь вернули двухстороннее движение. К такому решение пришли власти города после требований местных жителей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации Сочи, мэр города Алексей Копайгородский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после совещания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым приняли решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем режиме.

"Все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно- транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам", - отметили в муниципалитете.

Напомним, в пятницу в Сочи на двух участках федеральных дорог А-149 Адлер - Красная Поляна и Адлер - "Альпика-Сервис", ведущих в Красную Поляну, в тестовом режиме была введена новая схема одностороннего движения на участках с шестого по 32-й километр. На этой трассе ранее произошло резонансное ДТП с участием Ксении Собчак.

В пресс-службе Упрдор "Черноморье" отметили тогда, что новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки так, как это уже реализовано и хорошо себя зарекомендовало в Сочи на федеральной автодороге А-148 - "Дублер Курортного проспекта", и увеличит пропускную способность участков.

Однако нововведение вызвало волну недовольства у местных жителей, которым теперь приходится тратить более часа вместо 10 минут на объезд и разворот. С ними встретились представителей местной власти, после чего и было принято решение вернуть прежнюю схему движение на этом участки трассы.

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