Как прошла уральская "Ночь музыки" в условиях COVID-ограничений

В Екатеринбурге впервые провели фестиваль Ural Music Night в формате COVID-free. Местные жители могли посетить 60 закрытых площадок по QR-коду либо посмотреть онлайн-трансляцию концертов.

Чтобы услышать исполнителей вживую, уральцы должны были получить браслет - его заранее выдавали вакцинированным от коронавируса либо переболевшим в последние шесть месяцев. До начала фестиваля, который состоялся в ночь на 23 октября, их получили четыре тысячи человек. Также при входе на площадки проверяли QR-коды и паспорта.

На Ural Music Night приехали две тысячи музыкантов. Они исполнили свои хиты в музеях, театрах, спортивных аренах и ресторанах. Так, к Дворцу игровых видов спорта выстроилась огромная очередь на выступление "Касты" и "ЛСП". А в ККТ "Космос", где играла этническая и фолк-музыка северных народов Урала, зрителей было гораздо меньше. Не помог даже живой олень, который встречал гостей около настоящего чума.

К слову, одновременно на площадке находилось не более 500 человек. В этом году хедлайнерами фестиваля стали рок-музыкант и продюсер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Billy's Band, популярные среди молодежи IOWA и Клава Кока. С шести площадок, включая ДК Железнодорожников, Окружной дом офицеров, Ельцин-центр, шла онлайн-трансляция на сайте фестиваля и в соцсетях для тех, кто остался дома.

Уральская ночь музыки проходит в Екатеринбурге шестой год подряд. Обычно она состоится в конце июня на открытом воздухе, но из-за эпидобстановки ее перенесли на осень. Власти региона надеются, что опыт нового проведения фестиваля можно будет перенести и на другие массовые мероприятия. Напомним, свободные от COVID-19 зоны появятся в Свердловской области с 30 октября из-за роста заболеваемости.