Режиссера "Ералаша" обвинили в изнасиловании 13-летнего актера

Появились очередные шокирующие подробности в уголовном деле обвиненного в педофилии режиссера Ильи Белостоцкого, работавшего, в том числе, постановщиком на детском юмористическом киножурнале "Ералаш".

Как передает KP.RU, заявление на Белостоцкого написал один из его бывших актеров. Причем на момент совершения насильственных действий жертве режиссера было всего 13 лет. Позже показания были подтверждены уликами.

"Кроме того, в домашнем компьютере режиссера нашли детскую порнографию", - рассказал источник издания в правоохранительных органах, уточняя, что расследование находится в завершающей стадии.

Отмечено, что Белостоцкий, помимо прочего, снял в 2018-м году небезызвестную приключенческую ленту "Бегство рогатых викингов" - на основе ранней (1969 года) повести титана отечественной детской литературы Владислава Крапивина. Писатель выступил сценаристом картины, переработав оригинал в свете новых реалий, но вскоре покинул проект. Объяснив это своим несогласием с методами работы постановщика с детьми-актерами.

Ранее музыкант Гарри Ананасов, близкий друг Белостоцкого, охарактеризовал его самыми превосходными эпитетами, акцентируя: режиссер умел расположить к себе детей.

Кроме того, ситуацию прокомментировали и в пресс-службе "Ералаша".