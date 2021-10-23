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23.10.2021 05:45
Рубрика: В мире

Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе

Россотрудничества готово платить за газ для Вечного огня в Кишиневе.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для Вечного огня. Считаем это честью и своим долгом",- написал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram.

Он также поблагодарил граждан Молдавии, пришедших к монументу со свечами. А бывший президент республики Игорь Додон назвал произошедшее позором.

Вечный огонь в Кишиневе не горел несколько часов. Министерство обороны сообщило о низком давлении в газотранспортной сети, а премьер Наталья Гаврилица заявила о технической неисправности, которую уже устранили. Данный инцидент "не имеет никакого отношения" к призывам экономить газ, добавила Гаврилица (цитата по РИА Новости).

Стоит напомнить, что 22 октября в Молдавии введен режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, в котором страна оказалась из-за отсутствия договора с "Газпромом".

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