Автоматическим камерам пропишут правила

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, согласно которому в России должны появиться требования к автоматическим комплексам фотовидеофиксации нарушений, местам их установки. А также к оформлению с их помощью материалов, то есть штрафов, которые пропишет правительство.

Кроме того, законопроект предусматривает прекращение производства по делу, если эти требования были нарушены. Сбор отзывов продлится до 21 ноября, предполагается, что документ рассмотрят уже в декабре в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле этого года сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой. Согласно ему статья 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях дополняется примечанием, по которому требования к камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством РФ. Также правительство наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в компетентный орган информации об административных правонарушениях.

Еще одна поправка в статью 24.5 КоАП устанавливает, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении. То есть если установлено, что камера работает с нарушениями, то уже это будет основанием для отмены штрафа.

Сейчас какие-либо нарушения в установке комплекса фотовидеофиксации, даже если он попросту не обозначен соответствующим знаком, не основание для отмены штрафа.

Да и вообще, сейчас каких-либо правил и требований к камерам на дорогах нет. Есть ГОСТ, который касается технического содержимого комплекса. Но он носит рекомендательный характер. Четких требований по установке камер также нет. Есть рекомендации минтранса, которые местные органы власти, в чью компетенцию входит организация дорожного движения и установка камер, могут игнорировать.

Если камера дала сбой, то ГИБДД покане может автоматически отменять эти ошибочные штрафы

Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике камеры могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан. Например, в Татарстане, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областях из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии события правонарушения тысячи водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты не раз заявляли, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.

Несложно вспомнить и примеры. Была история, когда две камеры штрафовали водителей на путепроводе. Установлены они были на расстоянии чуть менее двух километров, но одна из них снимала в лоб, другая - сзади.

В итоге получалось, что водители, по сути, получали два штрафа за превышение скорости практически в одной точке, что совершенно недопустимо. И только после многочисленных жалоб водителей одну из камер демонтировали.

Но этот опыт стал полезным для регионов. Часто встречаются на дорогах места, где неподалеку от стационарного комплекса установлен мобильный. И снова автовладельцы получают два штрафа за одно и то же нарушение.

Нередко вызывают вопросы и сами способы установки камер. Например, комплексы, которые определяют скорость по видоизменению размера автомобильного знака на картинке, необходимо устанавливать не только на определенной высоте, но и под определенным углом к дороге. Малейшее изменение этого угла - и камера начинает завышать скорость.

А уж установка комплексов в местах ремонта дорог давно стала притчей. Мало того, что скорость в таких местах может быть ограничена сразу и намного без всякого предупреждения и даже без видимых для этого причин, так еще и камера будет стоять в таком месте.

Много претензий к установке мобильных комплексов. По счастью, всем известные треноги с дорог практически ушли. Им на смену пришли камеры, вмонтированные в автомобили. Однако эти автомобили часто стоят с грубыми нарушениями, создавая не только условия для нарушения правил другими водителями, но и опасность для дорожного движения.

В общем, порядок в деле установки этих комплексов давно настала пора навести. А также сделать нарушение этого порядка основанием для отмены штрафа. Но появится это все еще не скоро. Законопроект вступит в силу через полгода после официального опубликования. Правительству потребуется время на разработку соответствующих требований.

Кстати, до сих пор не решен еще один важный вопрос. Если установлено, что камера дала сбой и назначала штрафы всем подряд, ГИБДД пока не может автоматически отменить такие ошибочные штрафы. Требуется, чтобы каждый оштрафованный обратился в подразделение. Возможность автоматической отмены прописана только в проекте нового КоАП, который неизвестно когда будет принят.