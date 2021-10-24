Насколько могут вырасти цены за проезд по платным дорогам

Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам и платным участкам федеральных трасс. Максимальный тариф по уже существующим дорогам предлагается повысить до пяти рублей за километр, по тем дорогам, которые будут построены, - до восьми рублей за километр. Это, по мнению министерства, поможет окупить стоимость дорогостоящего строительства новых трасс. "Российская газета" разбиралась в нюансах проекта постановления, представленного для общественного обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня в Европе средний тариф за проезд по одному километру платной трассы составляет в пересчете на российскую валюту 3,59 рубля, что на 35,5% выше, чем средний тариф за один километр платной дороги в России. У нас плата за проезд по платным дорогам не пересматривалась с 2015 года. Поэтому ее предлагается повысить до пяти рублей за километр.

Сейчас в России полностью платной является только трасса М11 "Нева", соединяющая Москву с Санкт-Петербургом. На некоторых федеральных трассах существуют платные участки. Так, например, большая часть М4 "Дон", которая ведет из Москвы в Новороссийск, - платная дорога. Бесплатно по ней можно проехать только по Ростовской области. Платные участки есть в составе М3 "Украина" и М1 "Беларусь". Есть платные участки и в регионах: в частности, в составе объездной дороги в Санкт-Петербурге.

При этом плату по ним регулируют региональные власти. В нынешнем году полностью открылась для проезда и Центральная кольцевая автодорога в Московской области. Большая ее часть платная, но пятый участок (в районе Истры и Звенигорода) - бесплатный. Его реконструировали в рамках существующей "бетонки", но не сделали скоростным, то есть бессветофорным.

"До 8 рублей за километр может быть установлена плата за проезд по новым дорогам, построенным в рамках концессионных соглашений. Пример такой дороги - отрезок с 15-го по 58-й километры от Москвы до Солнечногорска. Этот участок строили концессионеры, то есть частные инвесторы без привлечения бюджетных денег. А уже дальше - от Солнечногорска до Санкт-Петербурга строилась дорога за счет государственных средств. Сейчас это трасса "Нева". Проезд по концессионному участку самый дорогой - то есть практически половина стоимости всего пути до Санкт-Петербурга", - рассказывает автоэксперт Игорь Моржаретто. Он напоминает, что строительство дорог требует колоссальных затрат. Если за дело берутся инвесторы, они просчитывают не только свои расходы с учетом банковских процентов, но и за сколько строительство потом окупится. "Государство таким образом хочет дать гарантию инвесторам, что они смогут назначать предельные тарифы", - отмечает Моржаретто.

Что касается существующих трасс, то здесь плату тоже будут повышать, но не так резко. "Платные дороги - это все-таки определенный "бизнес-класс", - добавляет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин. - Никто же не возмущается, что в самолетах в "бизнес-классе" лететь дороже, чем в "экономе". Кто хочет лететь более комфортно, доплачивает".

Эксперты соглашаются, что бизнес-модели строительства и эксплуатации платных трасс предполагают все-таки определенную пропускную способность. И под нее закладываются тарифы. Проще говоря, если сделать на платных дорогах слишком низкие цены, то там будет такой же трафик, что и на бесплатных. Значит, потеряется понятие скоростного и комфортного проезда.