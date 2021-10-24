В Приамурье из-за аварии на путях задержаны четыре пассажирских поезда

Пока на станции Ледяная Забайкальской железной дороги устраняются последствия субботнего ДТП, когда с рельсов сошли вагоны из-за столкновения с грузовиком, четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются с движением. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

По данным на утро воскресенья, это поезда: №1 сообщением Владивосток - Москва на 1 час 26 минут, №2 Москва - Владивосток на 3 часа 28 минут, №392 Чита - Благовещенск на 1 час 52 минуты и поезд №7 сообщением Владивосток - Омск на 6 часов 7 минут. Пассажиры обеспечены дополнительным питанием.

Напомним, в субботу утром водитель грузовика пытался проехать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машину протаранил грузовой состав.

В результате происшествия погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов. Пока движение осуществляется по одному пути. По факту ДТП проводится доследственная проверка.