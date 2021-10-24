После ДТП с шестью погибшими в Калмыкии возбуждены уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены по факту аварии на трассе с шестью погибшими и восемью пострадавшими в Калмыкии. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре республики.

ДТП с участием КАМАЗа и пассажирского автобуса марки "Неоплан", следовавшего по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург", произошло в половине второго ночи в воскресенье. Большинство пассажиров автобуса в тот момент спали. Известно, что его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, врезавшись в грузовик.

В результате столкновения на месте погибли шесть человек, среди них - ребенок, все они - пассажиры автобуса, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Оба водители остались живы. Все пострадавшие, за исключением одного, госпитализированы в Яшкульскую районную больницу. Наиболее тяжелому пациенту оказывают медицинскую помощь в республиканской больнице в Элисте.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственный комитет обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче ему из полиции материалов проверки по факту ДТП.

В отношении водителя "Неоплана" возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц. Его расследование находится на личном контроле прокурора республики.