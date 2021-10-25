10 самых жутких и нелепых происшествий на киносъемках

1. В ходе одной из сцен финального сезона "Остаться в живых" Терри О'Квин едва не зарезал Мэттью Фокса. Как и в случае с Болдуином, недосмотрели за реквизитом, и вместо ножа с фальшивым складным лезвием использовали настоящий. Фокса спасла кевларовая пластина, спрятанная на всякий случай под одеждой. У этой истории хэппи-энд. Известно, что О'Квин и Фокс сразу после происшествия не смогли сдержать хохота на глазах у шокированной съемочной группы. Видимо, и впрямь правы были герои "На гребне волны", когда утверждали, что близость смерти заставляет острее чувствовать жизнь.

2. Но на съемках "Сумеречной зоны" 1983 года случилась подлинная катастрофа. В сцене с вертолетом пилот пролетел слишком низко над площадкой и задел склад пиротехники. Последовал взрыв, машина лишилась управления, винтовые лопасти, словно в чудовищном фильме ужасов, обезглавили двоих актеров. Под обломками рухнувшего вертолета погибла еще одна актриса. Среди жертв были и дети 6 и 7 лет, которых по закону нельзя было задействовать в столь опасных сценах. И это - не единственное нарушение. Авария могла вообще не произойти, если бы пилот вертолета соблюдал предписанную авиационной федерацией дистанцию. Несмотря на наплевательское отношение к технике безопасности, никто не был привлечен к ответственности.

3. Единственным режиссером, которого суд признал виновным после происшествия во время съемок, до сих пор остается Рэндал Миллер. В 2014 году он работал над фильмом "Полуночный всадник". Одну из сцен снимали на железнодорожных путях, не получив на это специального разрешения. Неожиданно появившийся поезд насмерть сбил оператора Сару Джонс. А Миллер получил двухлетний срок с формулировкой "причинение смерти по неосторожности".

4. Разумеется, в подобном перечне нельзя обойти стороной одну из самых загадочных смертей в истории кинематографа - гибель сына легендарного Брюса Ли в 1993 году во время съемок фильма "Ворон". Партнер по площадке Брэндона Ли стрелял в него холостыми патронами, но в стволе кто-то забыл специальную заглушку, которая вылетела словно торпеда, пробила живот Ли и застряла в позвоночнике. История моментально обросла подробностями мистического характера. В первую очередь - из-за сюжета "Ворона", согласно которому героя Ли убивают, но он воскресает, чтобы отомстить своим недругам. Сцену убийства из этических соображений пересняли с дублёром, однако в фанатской среде упорно курсирует слух, что в финальный монтаж вошла та самая страшная запись.

5. Неслучайно символом прародителя кино - театра - являются две маски: смеющаяся и плачущая. Трагическое часто идет рука об руку с комическим. Гибель актера Джон-Эрика Хэксама на съемках сериала "Скрываемый факт" иначе как нелепой не назвать. Достойный претендент на Премию Дарвина в перерывах между сценами решил развлечь съемочную группу: приставил к виску заряженный холостыми пистолет и сыграл в русскую рулетку. Выяснилось, что при выстреле со столь близкого расстояния даже небоевые пули могут нанести серьезное увечье. Хэксам получил тяжелое поражение мозга и позднее скончался в больнице.

6. Дурацкое стечение обстоятельств лишило жизни режиссера Генри Блайта Галицки, а вместе с тем - всех нас второй части культовой картины "Угнать за 60 секунд". Галицки готовил опасный трюк - падение на дорогу пятидесятиметровой водонапорной башни. Один из удерживавших её тросов оборвался, потянув за собой, словно костяшку в домино, столб электропередачи, который рухнул прямо на режиссера.

7. Мы привыкли к тому, что Том Круз и Джеки Чан многие трюки выполняют самостоятельно. Но Майкл Джей Фокс вовсе не претендовал на лавры актера и каскадера в одном лице. Тем не менее на съемках третьей части "Назад в будущее" в сцене, где Марти пытается линчевать злодей по кличке Бешеный Пес, актера решили "повесить" максимально реалистично. Покрепче затянули на шее веревку, что-то пошло не так, Фокс потерял сознание и перестал дышать. Впрочем, на площадке быстро спохватились и любимого миллионами Марти Макфлая успели "откачать".

8. Несколько голливудских звезд первой величины получили на съемках ранения, оставшиеся на всю жизнь. Перед знаменитой сценой со стрельбой из дробовика в лифте в "Терминаторе 2" Линда Хэмилтон забыла вставить беруши. В результате частично лишилась слуха.

9. А Брюс Уиллис заплатил за самую успешную свою роль - в "Крепком орешке" - тем, что полностью оглох на одно ухо. Слишком близко к лицу держал пистолет во время стрельбы.

10. Одна из самых трагических страниц российского кино - гибель Сергея Бодрова-младшего и всей съемочной группы картины "Связной" в горах Северной Осетии. Подо льдом и селевыми потоками оказались погребены более 50 человек. Поскольку останки Бодрова так и не были найдены (по крайней мере, с точностью не идентифицированы), многие не признают его смерть, и до сих пор в Кармадонское ущелье регулярно отправляются поисковые группы.