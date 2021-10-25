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25.10.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Автоэксперт объяснил, как можно сэкономить на шинах

Текст: Юрий Зубко
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Почти на треть выросла стоимость шин с начала год, выяснили аналитики. При этом больше всего подорожали летние шины. Это объясняется повышенным спросом на них в соответствующий сезон. Но цены увеличились и на зимние шины. Эксперт Егор Васильев рассказал "РГ" о том, как можно сэкономить на резине.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Есть пути, позволяющие сэкономить на шинах. Прежде всего, это бережная эксплуатация резины строго в пределах соответствующего типу шины сезона. Естественно, что шины, как и автомобили, бывают как премиальными, так и более дешевыми даже в рамках одного бренда. Так что вполне можно ориентироваться и на бюджетные модели - без существенного снижения их потребительских свойств.

Кроме того, современные автомобили в соответствии с рекомендациями автопроизводителя могут использовать шины разного диаметра и профиля. Понятно, что высокопрофильные шины всегда будут дороже. А с учетом приближающейся зимы лучше использовать шины с меньшим внутренним диаметром, но более высоким профилем. Это позволит им дольше сохранять контакт с поверхностью при возникновении продольных и поперечных ускорений.

Также при покупке шин не обязательно ориентироваться на самые новые модели. Часто их предшественники ничуть не хуже, а вот стоят существенно дешевле. И, конечно, если большую часть времени вы управляете автомобилем в городских условиях, можно сделать выбор в пользу нешипованных шин. Они будут дешевле своих колючих собратьев", - отметил эксперт.