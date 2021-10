Что предложит 22-й фестиваль британского кино Бритфест

Первым фильмом станет "Герцог" (The Duke). Он расскажет о запутанном деле, отдельные обстоятельства которого стали известны широкой общественности только несколько лет назад. В начале 1960-х шестидесятилетний британский водитель Кэмптон Бантон совершил кражу портрета герцога Веллингтона за авторством Франциско Гойи из Национальной галереи в Лондоне. Так он протестовал против политики государства, которое осуществило столь дорогостоящее приобретение на фоне социального кризиса. Последствия скандала будоражили умы в течение долгих лет, и случившееся было вписано в историко-культурный контекст - аллюзии на это дело содержатся в "Докторе Ноу", одном из фильмов о Джеймсе Бонде, а в 2015 году BBC выпустила комедийный радиоспектакль Дэвида Спайсера "Кемптон и герцог" (Kempton and the Duke). В фильме Роджера Митчелла сыграли такие знаменитые актеры, как Хелен Миррен и Джим Бродбент.

Произведение, знаменующее второй день фестиваля, также относится к комедийному жанру - "Человек в шляпе" (The Man in The Hat) Джон-Пола Дэвидсона и Стивена Уорбека покажет путешествие мужчины в шляпе (Киран Хайндс из "Рима", "Игры престолов" и "Террора") и женщины по французским дорогам. Идиллия, однако, далеко не полная - их неустанно преследуют неизвестные. Попытки оторваться от них далеко заведут пару в своем путешествии, и сложившаяся ситуация не только предоставит возможность насладиться французскими пейзажами, но и ощутить разительную непохожесть двух культур - континентальной и островной.

"Точка кипения" (Boiling Point) Филипа Барантини даст возможность увидеть замечательного характерного актера Стивена Грэма в новом амплуа - шеф-повара ресторана, на которого одномоментно сваливаются все возможные неприятности: вынужденное опоздание на работу, требующие немедленного решения семейные дрязги, а также неожиданная дружеская встреча, готовая перерасти в вердикт дела его профессиональной жизни.

"Последний автобус" (The Last Bus) с Тимоти Споллом расскажет о пожилом вдовце, совершающем медленное путешествие на рейсовых автобусах с прахом своей жены через всю страну. Это экстравагантное, на первый взгляд, странствие имеет глубокий внутренний смысл: ведь именно так молодая чета в свое время переезжала на новое место жительства. Чего главный герой уж никак не ожидал, так это того, что глубоко личное дело маленького человека привлечет внимание очень многих.

Картина Джоанны Хогг "Сувенир. Часть 2" (The Souvenir: Part II), ставшая продолжением первой части (также доступной к просмотру в рамках фестиваля), продолжит рассказ о жизненных перипетиях, выпавших на долю молодой Джулии, по-прежнему увлекающейся искусством, но успевшей познать горечь некогда таинственного для нее, девушки из состоятельного семейства, мира. Образ главной героини снова воплотит дочь Тильды Суинтон - Онор Суинтон-Бирн. Мать юной актрисы также появится на экране.

Фэнтезийная драма "Шоу" (The Show) по сценарию Алана Мура ("Хранители") расскажет о таинственном мужчине со множеством личин и личностей, который пустился на поиски украденного артефакта и попал в английский город призраков, который, как кажется, полностью разделяет многочисленные несуразные особенности британского жизненного уклада, сохраняющего в себе взаимоисключающие черты различных эпох.

Две другие комедии, представленные на фестивале - "Свидание с Эмбер" (Dating Аmber) Дэвида Фрейна о подростковой любви и "Дорогуша" (Sweetheart) Марли Морриссон - о необычном летнем отдыхе. Психологическая драма "После любви" (After love) Алима Хана расскажет о непростой истории поисков собственной идентичности, которая осложняется осмыслением событий, которые изначально привели к изменению культурной парадигмы главной героини.

"Убийственный ланч Пола Дудда" (Paul Dood"s Deadly Lunch Break) режиссера Ника Гиллеспи продемонстрирует, к чему может привести эгоизм и необдуманность действий. Молодой человек по имени Пол грезит об участии в национальном конкурсе талантов. День прослушивания выдается неудачным по не зависящим от Пола обстоятельствам, и он намерен со всей решимостью отомстить тем, кто отнял у него заветную возможность.

Мультфильмы будут представлены на фестивале как сборником короткометражек "Британская анимация", так и масштабной работой Райана Бронда "Абсолютное отрицание" (Absolute Denial), в которой будет показана история жизни гениального программиста, жертвующего всем ради воплощения единственной мечты - создания сверхмощного компьютера.

