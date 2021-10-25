Эксперт: электромобили могут использовать только владельцы личных домов

Главной проблемой для российского рынка электромобилей помимо их высокой стоимости остается отсутствие развитой сети заправочных станций. Сегодня в стране насчитывается, по разным оценкам, от 600 до 1000 заправок для электрокаров, из них более двухсот - в Москве, остальные - в Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и других российских регионах. Также зарядными установками оснащены федеральные трассы "Дон" и "Кавказ".

"В России еще не вошло в моду новое западное и восточное веяние - умение считать стоимость владения автомобилем. На электромобиль денежные затраты ниже в 4-5 раз, если сложить все расходы на заправки, налоги, сервис и разделить на цену 1 км пути. Мало кто об этом знает и задумывается. А те, кто задумался, сдерживаются мыслью: "А где я буду её заряжать?". Действительно, сейчас основным сдерживающим факторов в развитии спроса на электромобили является низкий уровень развития инфраструктуры. Именно в это необходимы инвестиции для популяризации электротранспорта в России - в развитие инфраструктуры и увеличение количества зарядных станций", - комментирует директор "Авилон Mercedes-Benz" Ренат Тюктеев.

Так, уже в ближайшее время правительство должно определить перечень территорий, где до 2024 года начнется формирование разветвленной сети зарядных станций. В первую очередь они появятся в пилотных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Севастополь и города Крыма, а также на автомагистралях М-4 "Дон", М-12 "Москва - Казань" и "Таврида". Кроме того, будут приняты правила предоставления субсидий на открытие "электрозаправок". К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций по всей стране.

По мнению Дениса Мигаля, снижение стоимости аккумуляторов для электромобилей, составляющих 30% от общей их стоимости, а также масштабирование электрозарядочной сети - эффективные стимулы роста продаж электрокаров. Однако пока водители не спешат массово пересаживаться на автомобили с аккумуляторами. На сегодняшний день наибольший спрос на инновационные машины фиксируется в городах-миллионниках, где размещено большинство зарядных станций.

"Сейчас электромобили могут полноценно использовать только владельцы личных домов или гаражей, оборудованных зарядками. Кроме того, электромобили остаются транспортом для эксплуатации в городе, так как загородные магистрали не оборудованы достаточным количеством зарядок. В то же время на ближайшие годы запланировано развитие сети зарядок как в городах, так и на крупных магистралях. По мере развития инфраструктуры зарядок и появления более доступных моделей численность электромобилей имеет хорошие перспективы для роста по крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах", - констатирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

Как показывает мировой опыт, двигателем продаж "машин от розетки", которые пока стоят значительно дороже бензиновых и дизельных автомобилей, являются всевозможные стимулы для их владельцев. Это и субсидии на покупку экологически чистых машин, и налоговые льготы, и преференции для въезда и парковки в зонах, закрытых для других автомобилей. В России же на сегодняшний день владельцы электромобилей не имеют практически никаких льгот. Разве что в Москве на платных парковках "зеленые" машины могут находиться бесплатно, а в ряде российских регионов (Подмосковье, Санкт-Петербург, Калужская и Кемеровская области) они освобождены от транспортного налога.

Впрочем, концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, в частности, предусматривает, что электромобили будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду "зеленых" машин по платным дорогам.