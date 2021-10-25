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25 октября 2021 г.

Указ губернатора Калининградской области от 25 октября 2021 года № 88 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 25 октября 2021 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 22 октября 2021 года № 30 "О дополнительных профилактических противоэпидемических ограничениях", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Калининградской области постановляю:

1. Установить дополнительные нерабочие дни с 28 октября до 30 октября 2021 года с сохранением за работниками заработной платы.

2. Определить, что в дополнительные нерабочие дни, установленные пунктом 1 настоящего Указа, и в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.":

1) режим работы организаций культуры, находящихся на территории Калининградской области, определяется руководителями соответствующих организаций с учетом требований, установленных постановлением Правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области, в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года" (за исключением организаций культуры, режим работы которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.");

2) режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Калининградской области, определяется руководителями соответствующих организаций с учетом требований, установленных постановлением Правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области, в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года" (за исключением организаций здравоохранения, режим работы которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.").

3. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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