Китайцы создали нового конкурента российскому Aurus Komendant

Китайский автоконцерн FAW показал первые фото новой разработки под брендом HongQi - это представительский рамный внедорожник LS7.

Напомним, HongQi - самая престижная из национальных автомобильных марок КНР, на машинах этого бренда ездят все лидеры компартии страны, начиная с Мао Цзэдуна. Последние годы FAW "коммерциализирует" HongQi, выпуская под этой маркой автомобили новых типов, которые должны заинтересовать обычных потребителей.

LS7 имеет длину более 5,5 м (точный параметр не сообщается), таким образом, машина сопоставима по размерам с американским Chevrolet Suburban (5,7 м) и готовящимся к премьере российским Aurus Komendant (ожидается около 5,6 м).

Облик нового HongQi разработан под руководством шеф-дизайнера марки Джайлса Тейлора (до 2018 года главный дизайнер Rolls-Royce) и частично перекликается с представительским электрокроссовером HongQi E-HS7, который выпускают с 2020 года.

Под капотом HongQi LS7 установлен бензиновый V8 с турбонаддувом и непосредственным впрыском, он развивает мощность 659 л.с. и крутящий момент 850 Нм. Рабочий объем двигателя не уточняют. Прочие подробности о HongQi LS7 станут известны позднее.

Фото: www.autohome.com.cn