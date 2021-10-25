МИД РФ: Суданцы сами могут решить внутренние проблемы

Как отметила дипломат, "убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие".

Также она подчеркнула, что произошедшее в Судане - следствие "острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны".

"Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет. Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами", - сказано в комментарии.

В настоящее время гражданский премьер-министра правительства национального согласия Абдулла Хамдук находится под домашним арестом, как и еще ряд министров и политиков.

На улицах столицы Судана - Хартума проходят манифестации против смены власти. В результате разгона военными протестующих пострадали минимум 12 человек.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, бывший глава исполняющего обязанности президента Суверенного совета Судана, выступил с обращением к нации. Он объявил о введении ЧП в стране, об упразднении Суверенного совета, о роспуске правительства, а также - о намерении создать новое правительство. Кроме того, он пообещал, что всеобщие выборы пройдут в Судане, как и планировалось ранее, в июле 2023 года.