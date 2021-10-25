Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни

Нерабочие дни, введенные из-за распространения коронавируса, в центральных регионах России будут дождливыми, но теплыми. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Фобос" Александр Шувалов.

По его словам, в средней полосе уже с середины недели начнутся осадки, которые продлятся два-три дня, после чего наступит теплая погода, днем температура воздуха составит +10 градусов. "Погода благоприятствует тому, чтобы набираться сил и здоровья в прогулках на свежем воздухе", - заявил синоптик Lenta.ru.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что относительно теплая погода в центре европейской части России сохранится до конца октября.