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25.10.2021 17:22
Рубрика: Происшествия

Жертв взрыва под Рязанью похоронили в закрытых гробах

Текст: Елена Шулепова
В Рязанской области понедельник был объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва на заводе в поселке Лесной Шиловского района. В самом поселке в этот день прощались с 17 работниками цеха по производству промышленных взрывчатых веществ местного завода.

Сотни человек собрались перед знанием Дома культуры, чтобы попрощаться с погибшими. На стенде - фотографии и имена, самому молодому 30 лет, самому старшему - 51. Среди них одна женщина - мастер цеха 47-летняя Елена Тулякова. Хоронили погибших в закрытых гробах: их тела настолько обгорели, что для опознания потребовалось проводить экспертизу ДНК.

Фото: ТАСС
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Власти пообещали семьям выплатить материальную помощь - по миллиону рублей. В здании ДК все еще работают психологи, в том числе и детские. Трагедия коснулась слишком многих - у каждого погибшего семья, дети, родители, друзья, в маленьком поселке все друг друга знают. По поручению главы региона, в Лесной выехали сотрудники министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также юристы: рассказать об их правах, проконсультировать, оперативно оформить документы.

В этот день в Рязанской области были отменены все развлекательные мероприятия, в сетки регионального теле- и радиовещания внесены соответствующие изменения, на зданиях центральных исполнительных органов власти, администраций городов, районов, поселков приспущены флаги. На территории Лесновского городского поселения с 22 октября и до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв и последующий пожар произошел в пятницу в одном их цехов компании по производству промышленных взрывчатых веществ "Разряд", расположенной на площадях обанкротившегося завода синтетических волокон "Эластик".

Известно, что ООО "Разряд" занимается утилизацией различных видов боеприпасов и на основе извлеченных ВВ производит современные промышленные взрывчатые материалы для проведения взрывных работ различной степени сложности. На сайте компании указаны все необходимые для подобной деятельности лицензии, разрешения, свидетельства, регистрации. А на главной странице сайта размещено фото мощного взрыва. Такое же облако дыма, пронизанного языками огня, запечатлел видеорегистратор грузовика, подъезжавшего к предприятию в момент, когда взорвалось само это производство. Теперь цеха больше нет - одноэтажное здание площадью 160 квадратных метров практически полностью уничтожено взрывом и последующим пожаром.

СКР возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Неофициально называется и предварительная причина взрыва - короткое замыкание на конвейере. Впрочем, жители поселка в случившемся винят руководство предприятия, которое, по их мнению, мало заботилось о соблюдении техники безопасности. И, похоже, они не так уж и неправы: в понедельник после допроса следствием были задержаны гендиректор и учредитель компании ООО "Разряд".

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