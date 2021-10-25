По делу о взрыве под Рязанью задержали руководство завода

Следствием задержаны гендиректор и учредитель компании ООО "Рязряд", на заводе которого в пятницу в результате взрыва и пожара погибли 17 человек. Следствие ходатайствует об аресте задержанных, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гендиректор и учредитель компании были задержаны следователями СКР после допроса в рамках уголовного дела о взрыве в цехе по производству промышленных взрывчатых веществ в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщает агентство. Следствие настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей.

В Басманный районный суд Москвы ходатайство следствия об аресте задержанных до 22 декабря уже поступило, сообщили в пресс-службе суда. Руководителям компании инкриминируется "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Рязанской области сегодня объявлен день траура. В поселке Лесной состоится прощание и похороны погибших. Для опознания личностей пришлось проводить экспертизу ДНК, настолько тела обгорели. Хоронить их будут в закрытых гробах.

Взрыв и последующий пожар произошел 22 октября в дном из цехов компании по производству промышленных взрывчатых веществ "Разряд". Цех находился на площадях обанкротившегося завода синтетических волокон "Эластик". Погибла вся утренняя смена работников из 17 человек.

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", его расследование передано в Главное следственное управление центрального аппарата СК РФ.