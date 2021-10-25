В шести регионах России начались нерабочие дни из-за COVID-19

В шести российских регионах по решению местных властей с 25 октября начинаются нерабочие дни. Речь идет о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае. В этих субъектах выходные продлятся до 7 ноября включительно, пишет РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. При этом отмечалось, что главы регионов при необходимости могут вводить этот режим уже с 23 октября. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что для полноценной борьбы с COVID-19 нужно прервать контакты минимум на две недели. После этого будет заметен спад в заболеваемости коронавирусом. По словам главврача 40-й городской больницы Дениса Проценко, нерабочая неделя должна помочь прервать цепочки распространения вируса. Это не праздники, а необходимая передышка, подчеркнул медик.