Тление торфяника в Екатеринбурге ликвидировано

В главке МЧС Свердловской области сообщили о ликвидации тления на торфяниках в южной части Екатеринбурга - на очаги подали более 160 миллионов литров воды, чтобы остановить подземные пожары.

"Последние очаги ликвидированы сегодня утром", - доложили в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, более двух недель назад близ микрорайона Солнечный на глубине до девяти метров начали тлеть осушенные еще в советское время поля. Технологически тушить подобные возгорания непросто. Сначала спасатели уточнили площадь пожара с помощью инфракрасной камеры. Затем нашли магистральный канал, который был проложен, чтобы задерживать воду, и начали наполнять его.

Более 270 человек работали на месте все эти дни, было задействовано 110 единиц спецтехники.

Продолжается работы по заводнению территории для профилактики возгораний торфа в будущем. На месте пока останется часть группировки для контроля потушенных очагов.