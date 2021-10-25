Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111, от 11.12.2020 № 119, от 22.01.2021 №2, от 05.02.2021 №6, от 11.02.2021 №7, от 19.02.2021 № 11, от 15.03.2021 № 14, от 12.07.2021 № 38, от 12.07.2021 № 39, от 23.07.2021 № 45, от 23.08.2021 № 50, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и (или) оказывающим услуги общественного питания, оказание услуг с 24.00 до 06.00 часов в период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно.

Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать:

6.1. гражданам пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

6.2. гражданам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции 2019-nCoV и не перенесших заболевание (в течение последних 6-ти месяцев), в период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания), предусматривающий обязательства не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;

6.3. всем работодателям, осуществляющим деятельности на территории Сахалинской области, предоставлять работникам два выходных дня с сохранением заработной платы и иные меры стимулирования в целях проведения вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV).".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







