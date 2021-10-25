В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

В Москве и Подмосковье обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", - сказала глава ведомства в интервью в программе "Познер" на Первом канале.

Она также призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок. "Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. По его словам, новая мутация даже более заразна, чем "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.