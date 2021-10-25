Глава Роспотребнадзора призвала отказаться от поездок в нерабочие дни

В нерабочие дни, объявленные в регионах России, гражданам следует по возможности ограничить контакты с другими людьми и отказаться от поездок. С таким призывом выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

В России вводятся нерабочие дни как минимум с 30 октября по 7 ноября, решение об их продлении может быть принято региональными властями в отдельном порядке. О нерабочей неделе объявил президент Владимир Путин после обращения правительства. Причина - сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.

"Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать", - сказала Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Анна Попова обратилась к гражданам с призывом использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса. По ее мнению, чем меньше будет контактов и выше уровень вакцинации, тем выше вероятность встретить новый год хорошо.

На данный момент обязательная вакцинация для определенных групп граждан уже принята властями в 84 регионах России, то есть практически по всей стране. Попова называет это "совершенно обоснованным", особенно в случаях, когда привитый постоянно контактирует в большим количеством потребителей.